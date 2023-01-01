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Ender Turing

Ender Turing

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Вебсайт: enderturing.com

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Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.

Вебсайт: enderturing.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ender Turing». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Hubspot

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Salesforce

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Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Chorus.ai

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Coho AI

coho.ai

Leadsourcing

Leadsourcing

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Uptics

Uptics

uptics.io

Convin

Convin

convin.ai

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