MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.

Вебсайт: meetgeek.ai

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