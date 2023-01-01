WebCatalog
MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MeetGeek» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.

Вебсайт: meetgeek.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MeetGeek». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Laxis

Laxis

laxis.com

Sembly

Sembly

sembly.ai

Datasembly

Datasembly

datasembly.com

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Noty.ai

Noty.ai

noty.ai

Avoma

Avoma

avoma.com

Seona

Seona

seona.usestyle.ai

Stork

Stork

stork.ai

GAJIX

GAJIX

gajix.com

Fathom

Fathom

fathom.video

Read

Read

read.ai

Chopcast

Chopcast

chopcast.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності