Думайте, пишіть, упорядковуйте свої думки на основі карток і вкладок. Веб-програма для створення нотаток, щоб структурувати та збагачувати всі свої думки в одному місці.

Вебсайт: xtiles.app

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