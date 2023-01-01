Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.

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