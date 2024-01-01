Voicenotes

Voicenotes

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Вебсайт: voicenotes.com

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A place to dump your thoughts. Voicenotes was builded for everyone and decided to take no shortcuts. All notes are secured on the cloud, not used for AI training, and only retrieved upon authenticated user requests. * Record new ideas, family moments, meetings, podcast takeaways, anything. * Ask your AI to review past notes or brainstorm new ideas. It has perfect memory. * Create summary, to-do list, blog post, and more using your notes. * Intelligent suggestions, 50+ languages, mobile apps, and a zillion small things. * Commitment to privacy, longevity, and beauty. Watch backstory our backstory.

Вебсайт: voicenotes.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Voicenotes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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