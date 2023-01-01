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Daybook

Daybook

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Вебсайт: daybook.app

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програма Daybook – це особистий щоденник, щоденник і нотатки на Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web та iOS. Веб-сайт Daybook допомагає записувати в щоденник досвід, думки та ідеї на робочому столі. Відчуйте цей онлайн-щоденник наступного рівня в зручному браузері. Daybook — це «Журнал наступного покоління», який зберігає ваші спогади та допомагає згадувати минулий досвід, аналізувати та вдосконалюватися.

Вебсайт: daybook.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Daybook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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