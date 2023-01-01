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Penzu

Penzu

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Вебсайт: penzu.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Penzu — це безкоштовний онлайн-щоденник і особистий журнал, присвячений конфіденційності. Легко ведіть таємний щоденник або особистий щоденник нотаток та ідей у ​​безпечній мережі.

Вебсайт: penzu.com

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