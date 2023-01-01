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Scrapbox

Scrapbox

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Вебсайт: scrapbox.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Додавайте нотатки, код і досліджуйте блискавично. Все вписується в мережу ідей, які легко використовувати в будь-якому масштабі. Спробуйте це самостійно або з групою для публічних і приватних проектів.

Вебсайт: scrapbox.io

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