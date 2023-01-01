WebCatalog
Vienna Hypertext

Vienna Hypertext

vienna.earth

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vienna Hypertext» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Відень – це розумне полотно для ідей. Це місце, де можна зібрати свої думки та все, що з ними пов’язано – фотографії, відео, код, музику, файли та, звичайно, текст. Ви можете використовувати його для мозкового штурму, вібрації або просто робити нотатки.

Вебсайт: vienna.earth

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vienna Hypertext». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Craft

Craft

craft.do

Pearltrees

Pearltrees

pearltrees.com

Bublup

Bublup

bublup.com

Mediafire

Mediafire

mediafire.com

Milanote

Milanote

milanote.com

JioCloud

JioCloud

jiocloud.com

Nodebook

Nodebook

nodebook.io

Emberly

Emberly

ember.ly

Bleep

Bleep

bleep.is

Desklamp

Desklamp

desklamp.io

aNotepad

aNotepad

anotepad.com

Yandex.Notes

Yandex.Notes

disk.yandex.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності