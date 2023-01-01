Vienna Hypertext

Відень – це розумне полотно для ідей. Це місце, де можна зібрати свої думки та все, що з ними пов’язано – фотографії, відео, код, музику, файли та, звичайно, текст. Ви можете використовувати його для мозкового штурму, вібрації або просто робити нотатки.

Вебсайт: vienna.earth

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