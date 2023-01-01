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Yandex.Notes

Yandex.Notes

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Вебсайт: disk.yandex.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Записуйте нові ідеї, конспектуйте лекції, зберігайте рецепти, складайте списки покупок і плануйте свою відпустку. Нотатки синхронізуються між пристроями, тому ви можете оновлювати їх будь-де та будь-коли. Нотатки, які ви нещодавно редагували, відображаються вгорі, а старіші – нижче. Ви можете закріпити важливі нотатки для швидкого доступу.

Вебсайт: disk.yandex.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yandex.Notes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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