Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yandex.Notes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Записуйте нові ідеї, конспектуйте лекції, зберігайте рецепти, складайте списки покупок і плануйте свою відпустку. Нотатки синхронізуються між пристроями, тому ви можете оновлювати їх будь-де та будь-коли. Нотатки, які ви нещодавно редагували, відображаються вгорі, а старіші – нижче. Ви можете закріпити важливі нотатки для швидкого доступу.

Вебсайт: disk.yandex.com

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