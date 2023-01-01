Notepad Calculator

Для запису та обміну швидкими розрахунками. Введіть текст у довільній формі та подивіться, як результати будь-яких обчислень з’являться на полях.

Вебсайт: notepadcalculator.com

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