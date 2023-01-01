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Zenkit To Do

Zenkit To Do

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Вебсайт: zenkit.com

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Zenkit To Do — це надзвичайно проста програма для керування завданнями, яка допоможе вам продуктивно працювати та співпрацювати з будь-ким. Це дозволяє вам організовувати свої завдання, списки покупок, зустрічі, події, поїздки, ідеї, нотатки, місця та все, що для вас важливо. Ви можете створювати списки та ділитися завданнями з членами команди, родиною та друзями. To Do синхронізує все між усіма вашими пристроями, щоб ви могли отримати доступ до своїх списків, де б ви не були, навіть офлайн.

Вебсайт: zenkit.com

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