Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Navigator» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Все для ваших віддалених зустрічей в одному місці: порядок денний, нотатки, завдання та посилання для відеоконференцій.

Вебсайт: navigator.com

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