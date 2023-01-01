Amplenote – це програма для створення нотаток і списку справ, створена, щоб допомогти користувачам думати краще та GSD. Фокус: безпека, простота та зручність для клієнтів.

Вебсайт: amplenote.com

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