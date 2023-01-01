Ambient повертає час керівникам штабів і засновникам завдяки створенню нотаток на основі ШІ, керуванню завданнями тощо, що дозволяє їм зосередитися на справді стратегічному.

Вебсайт: ambient.us

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