Персональний планувальник для любителів. Тижневий план допоможе вам отримати час і зосередитися на тому, що важливо для вас, сім’ї та роботи.

Вебсайт: weekplan.net

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