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Week Plan

Week Plan

weekplan.net

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Персональний планувальник для любителів. Тижневий план допоможе вам отримати час і зосередитися на тому, що важливо для вас, сім’ї та роботи.

Вебсайт: weekplan.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Week Plan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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