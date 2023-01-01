Google Family Link

Допоможіть захистити свою родину в Інтернеті. Завдяки Family Link ви вирішуєте, що найкраще для вашої родини. Прості у використанні інструменти дозволяють зрозуміти, як ваша дитина проводить час на своєму пристрої, ділитися геоданими, керувати налаштуваннями конфіденційності тощо.

Вебсайт: families.google

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