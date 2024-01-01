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Linkly

Linkly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: linklyhq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Linkly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Linkly lets you make any link into a tracking link. Linkly makes link tracking and redirecting easy. Create simple, beautiful and branded with redirects, retargeting and more. You can add retargeting pixels, conversion tracking, custom domains, smart redirects by location or device, link rotation and create beautiful, visual reports. Linkly is integrated with Google Chrome, Google Sheets and Zapier.

Категорії:

Business
URL Shortener

Вебсайт: linklyhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Linkly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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PixelMe

pixelme.me

Replug

Replug

replug.io

SpreadSimple

SpreadSimple

spreadsimple.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Closeby

Closeby

closeby.co

Short.io

Short.io

short.io

RetargetKit

RetargetKit

retargetkit.com

Dub

Dub

dub.co

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