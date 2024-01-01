Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Linkly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Linkly lets you make any link into a tracking link. Linkly makes link tracking and redirecting easy. Create simple, beautiful and branded with redirects, retargeting and more. You can add retargeting pixels, conversion tracking, custom domains, smart redirects by location or device, link rotation and create beautiful, visual reports. Linkly is integrated with Google Chrome, Google Sheets and Zapier.

Категорії :

Вебсайт: linklyhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Linkly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.