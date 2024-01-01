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Jelly URL

Jelly URL

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: jellyurl.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jelly URL» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Jelly URL is a next-generation link shortener with the ability to schedule changes to your link destinations. With Jelly URL, you can create custom links, add custom domains, generate QR codes, enable UTM tracking, schedule changes to your links, and more! Jelly URL is an all-in-one tool to create and manage links.

Категорії:

Business
URL Shortener

Вебсайт: jellyurl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jelly URL». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

t.ly

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Foxly

Foxly

foxlyme.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Dub

Dub

dub.co

Short.io

Short.io

short.io

GOO-GL.me

GOO-GL.me

goo-gl.me

Kutt

Kutt

kutt.it

ViralQR

ViralQR

viralqr.com

QRfy

QRfy

qrfy.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

lc.cx

lc.cx

lc.cx

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