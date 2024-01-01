Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «T2M URL Shortener» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

T2M URL shortener — це універсальна платформа керування посиланнями. Найкращий користувацький засіб скорочення URL-адрес із фірмовим доменом і API. Персоналізовані короткі посилання з QR-кодами, розширеною аналітикою та звітами. Спеціальний варіант екземпляра для агентств.

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Вебсайт: t2mio.com

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