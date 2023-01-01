WebCatalog

Bard

Bard

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: bard.google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки планів, електронних листів, публікацій у блогах, віршів та багато іншого

Вебсайт: bard.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

Xodo

Xodo

xodo.com

Chatlulu

Chatlulu

chatlulu.com

Inflow

Inflow

getinflow.io

Eloise

Eloise

eloise.ai

Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

Eagle Space

Eagle Space

eagle-space.com

Questmate

Questmate

questmate.com

Unriddle

Unriddle

unriddle.ai

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

GTaskD

GTaskD

gtaskd.com

WordHero

WordHero

wordhero.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності