WebCatalog
Prompt Storm

Prompt Storm

promptstorm.app

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prompt Storm» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розширення Prompt Storm Chrome для ChatGPT і Google Bard. Простий у використанні плагін розширення Google Chrome, який розкриває весь потенціал цієї революційної технології штучного інтелекту. Ми надаємо вам безліч майстерно створених підказок для використання з ChatGPT і Google Bard. Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою Prompt Storm.

Вебсайт: promptstorm.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Prompt Storm». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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