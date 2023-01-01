Досліджуйте платформу, керовану спільнотою, щоб знаходити, голосувати за та ділитися найкращими підказками AI для ChatGPT і Bard. Слідкуйте за темами, створюйте та впорядковуйте підказки та спілкуйтеся з експертами-суфлерами. Розкрийте весь потенціал ШІ за допомогою Snack Prompt.

Вебсайт: snackprompt.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Snack Prompt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.