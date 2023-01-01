Google Voice – це телефонна служба, яка надає послуги переадресації викликів і голосової пошти, голосових і текстових повідомлень, а також завершення викликів у США та за кордоном для клієнтів облікових записів Google у США та для клієнтів G Suite у Канаді, Данії, Франції, Нідерландах, Португалії , Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії. Сервіс був запущений Google 11 березня 2009 року після того, як компанія придбала сервіс GrandCentral. Google Voice безкоштовно надає номер телефону в США, вибраний користувачем із доступних номерів у вибраних кодах регіону, для кожного облікового запису користувача. Дзвінки на цей номер переадресовуються на номери телефонів, які кожен користувач повинен налаштувати на веб-порталі облікового запису. Можна вказати кілька адресатів, які дзвонять одночасно для вхідних викликів. Для встановлення служби потрібен номер телефону в США. Користувач може відповідати та отримувати дзвінки на будь-якому телефоні, що дзвонить, як налаштовано на веб-порталі. Під час отриманого дзвінка користувач може перемикатися між налаштованими телефонами. Користувачі в США можуть здійснювати вихідні дзвінки на внутрішні та міжнародні напрямки. Дзвінки можна ініціювати з будь-якого з налаштованих телефонів, а також із програми для мобільного пристрою або з порталу облікового запису. Станом на серпень 2011 року користувачі в багатьох інших країнах також можуть здійснювати вихідні дзвінки з веб-програми на внутрішні та міжнародні телефонні номери. Багато інших служб Google Voice, як-от голосова пошта, безкоштовні текстові повідомлення, історія викликів, перевірка викликів, блокування небажаних дзвінків і транскрипції голосу в текст повідомлень голосової пошти — також доступні для жителів США. Що стосується інтеграції продукту, транскрибовані та звукові повідомлення голосової пошти, сповіщення про пропущені виклики та/або текстові повідомлення можна додатково пересилати на обліковий запис електронної пошти за вибором користувача. Крім того, текстові повідомлення можна надсилати та отримувати через звичний інтерфейс електронної пошти чи миттєвих повідомлень, читаючи та записуючи текстові повідомлення в цифрах у Google Talk відповідно (текстові повідомлення з ПК на телефон). Багатостороння відеоконференція Google Voice (з підтримкою обміну документами) тепер інтегрована з Google+ Hangouts. Служба налаштовується та підтримується користувачем у веб-програмі, створеній за службою електронної пошти Google, Gmail, або за допомогою Android і Програми для iOS на смартфонах або планшетах. Наразі Google Voice забезпечує безкоштовні дзвінки з комп’ютера на телефон у Сполучених Штатах і Канаді, а також голосові та відеодзвінки з комп’ютера на комп’ютер у всьому світі між користувачами плагіна Google+ Hangouts для браузера (доступний для Windows, Mac OS X на базі Intel і Linux). Майже всі внутрішні та вихідні дзвінки до Сполучених Штатів (включаючи Аляску та Гаваї) і Канади наразі безкоштовні зі США та Канади та 0,01 дол. США за хвилину з інших країн. Міжнародні дзвінки виставляються згідно з розкладом, опублікованим на веб-сайті Google Voice. Наприкінці 2009 року Google Voice налічувало приблизно 1,4 мільйона користувачів, з яких 570 000 користувалися послугою 7 днів на тиждень. Це число помітно зросло після того, як Google здійснив перехід своєї служби Google Voice із режиму "тільки за запрошенням" на доступність для всіх передплатників Gmail у Сполучених Штатах. У публікації в блозі Wired наведено цифру в 3,5 мільйона в 2013 році. Користувачі облікових записів Google у більшості інших країн, окрім США та Канади, можуть отримати доступ до служб завершення виклику лише через інтеграцію з Google Hangouts.

Вебсайт: voice.google.com

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