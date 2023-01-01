WebCatalog
KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KrispCall» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Віртуальна хмарна телефонна система, яка пропонує надійні послуги телефонії для бізнесу. Надсилайте/отримуйте SMS, VoIP-дзвінки на міжнародні та місцеві номери з однієї програми.

Вебсайт: krispcall.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KrispCall». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

Blacktel

Blacktel

blacktel.io

Exotel

Exotel

exotel.com

Temp Number

Temp Number

temp-number.com

Twilio

Twilio

twilio.com

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

Hushed

Hushed

hushed.com

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

Zoho Voice

Zoho Voice

zoho.com

SMS-Activate

SMS-Activate

sms-activate.org

eFax

eFax

efax.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності