Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Exotel» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють понад 2500 компаній у всьому світі.

Вебсайт: exotel.com

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