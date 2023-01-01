WebCatalog
Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Copilot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваш повсякденний супутник ШІ.

Вебсайт: copilot.microsoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Microsoft Copilot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

JotPro

JotPro

jotpro.us

SpellPrints

SpellPrints

spellprints.com

CognosysAI

CognosysAI

cognosys.ai

Levity

Levity

levity.ai

Coated

Coated

coated.ai

Kypso

Kypso

kypso.io

Joyland

Joyland

joyland.ai

Candy.ai

Candy.ai

candy.ai

Knowunity

Knowunity

knowunity.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Merfolk's Lullaby

Merfolk's Lullaby

merfolkslullaby.com

Stationian

Stationian

stationian.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності