Привіт, я Пі. Я ваш особистий штучний інтелект, розроблений, щоб підтримувати, бути розумним і бути готовим до вас у будь-який час. Зверніться до мене за порадою, за відповідями або давайте поговоримо про все, що у вас на думці.

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