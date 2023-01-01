WebCatalog
SimSimi

SimSimi

simsimi.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SimSimi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.

Вебсайт: simsimi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SimSimi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Racket

Racket

racket.com

ValidatorAI

ValidatorAI

validatorai.com

MagicChat AI

MagicChat AI

magicchat.ai

WordFinder

WordFinder

wordfinder.com

Foxtel Go

Foxtel Go

foxtel.com.au

fileee

fileee

fileee.com

aware3

aware3

aware3.com

Pi

Pi

heypi.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Pocket Novel

Pocket Novel

pocketnovel.com

Lunabot

Lunabot

lunabot.ai

The Seattle Times

The Seattle Times

seattletimes.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності