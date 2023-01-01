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Альтернативи - SimSimi

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...

Bard

Bard

bard.google.com

Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...

Poe

Poe

poe.com

Швидкий і корисний чат AI.

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повсякденний супутник ШІ.

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту

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