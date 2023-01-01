InTargos використовує найрозумнішу в Індії платформу на основі штучного інтелекту, щоб зробити доставку простішою, ніж будь-коли раніше. За допомогою нашої унікальної технологічної платформи ви можете керувати своїми потребами в наскрізній доставці лише кількома клацаннями. Наша система автоматично оптимізує ваш процес доставки за допомогою єдиного вікна для кількох перевізників і заощаджує ваш час і кошти.

Вебсайт: intargos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «InTargos». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.