Другий пілот AI для підтримки клієнтів на базі GPT-4. Ми спеціалізуємося на тому, щоб допомогти представникам служби підтримки швидко й ефективно створювати відповіді на повідомлення. Наша платформа оптимізує процес, дозволяючи представникам легко генерувати відповіді та, зрештою, економить їхній дорогоцінний час.

Вебсайт: trycaden.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Caden AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.