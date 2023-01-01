WebCatalog
ConversAI

ConversAI

conversai.co

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ConversAI — це персональний помічник у чаті зі штучним інтелектом, який допомагає вам відповідати на будь-які запитання лише одним клацанням миші. Дозвольте штучному інтелекту вести розмову, і ніколи не бракуватиме цікавих речей!

Вебсайт: conversai.co

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