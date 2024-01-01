Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Valohai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Valohai — це платформа MLOps, спеціально створена для піонерів ML, яка дає їм усе, чого їм бракувало, на одній платформі, яка має сенс. Тепер вони проводять тисячі експериментів одним натисканням кнопки, створюючи дані, яким довіряють. Використовуючи інструменти, які їм подобаються, щоб створювати довговічні речі. А з Valohai команди машинного навчання легко співпрацюють над чим завгодно: від моделей до показників. Дозволяє піонерам ML будувати швидше та постачати світові потужніші продукти.

Вебсайт: valohai.com

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