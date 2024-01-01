Valohai

Valohai

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Вебсайт: valohai.com

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Valohai — це платформа MLOps, спеціально створена для піонерів ML, яка дає їм усе, чого їм бракувало, на одній платформі, яка має сенс. Тепер вони проводять тисячі експериментів одним натисканням кнопки, створюючи дані, яким довіряють. Використовуючи інструменти, які їм подобаються, щоб створювати довговічні речі. А з Valohai команди машинного навчання легко співпрацюють над чим завгодно: від моделей до показників. Дозволяє піонерам ML будувати швидше та постачати світові потужніші продукти.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: valohai.com

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