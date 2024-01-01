ZenML — це розширювана структура MLOps з відкритим кодом для створення портативних, готових до виробництва конвеєрів MLOps. Він створений для співпраці вчених з обробки даних, інженерів ML і розробників MLOps під час розробки до виробництва. ZenML має простий, гнучкий синтаксис, не залежить від хмари та інструментів, а також має інтерфейси/абстракції, які обслуговують робочі процеси ML. ZenML об’єднує всі ваші улюблені інструменти в одному місці, щоб ви могли адаптувати робочий процес відповідно до своїх потреб.

Вебсайт: zenml.io

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