WebCatalog
DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DataRobot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штучного інтелекту світового рівня.

Вебсайт: datarobot.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DataRobot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Flow

Flow

getflow.com

Raster

Raster

raster.app

Jedox

Jedox

jedox.com

Amberscript

Amberscript

amberscript.com

Contlo

Contlo

contlo.com

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Contents.com

Contents.com

contents.com

Jeda.ai

Jeda.ai

jeda.ai

Plecto

Plecto

plecto.com

OnCourse Systems

OnCourse Systems

oncoursesystems.com

Replyco

Replyco

replyco.com

Monocl

Monocl

definitivehc.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності