Додавайте теги зі штучним інтелектом, редагуйте та обслуговуйте фотоактиви вашої команди. Добре розроблений DAM, створений для сучасних маркетингових команд, фотографів і розробників.

Вебсайт: raster.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Raster». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.