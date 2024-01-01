Bria

Bria

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Вебсайт: bria.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Прискорюйте розробку штучного інтелекту та створюйте без обмежень на відповідальній і відкритій платформі, розробленій для розробників і створеній для підприємства.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: bria.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bria». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

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V7

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SAP

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Prodhub

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Weaviate Cloud

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MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

Alyce

Alyce

alyce.com

Tenderly

Tenderly

tenderly.co

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

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