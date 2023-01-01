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Databricks

Databricks

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Вебсайт: databricks.com

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Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платформу для роботи з Spark, яка забезпечує автоматизоване керування кластерами та блокноти у стилі IPython. Окрім створення платформи Databricks, компанія є співорганізатором масових відкритих онлайн-курсів про Spark і проводить найбільшу конференцію про Spark – Spark Summit.

Вебсайт: databricks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Databricks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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