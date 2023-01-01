Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Databricks» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платформу для роботи з Spark, яка забезпечує автоматизоване керування кластерами та блокноти у стилі IPython. Окрім створення платформи Databricks, компанія є співорганізатором масових відкритих онлайн-курсів про Spark і проводить найбільшу конференцію про Spark – Spark Summit.

Вебсайт: databricks.com

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