WebCatalog
Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Платформа синтетичних даних для розробників. Створюйте штучні набори даних із такими ж характеристиками, що й реальні дані, щоб ви могли розробляти та тестувати моделі ШІ без шкоди для конфіденційності.

Вебсайт: gretel.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gretel.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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