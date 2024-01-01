Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), на базі штучного інтелекту та наскрізної платформи керування даними, яка об’єднує, керує та об’єднує дані практично в будь-якій мультихмарній гібридній системі, демократизація даних і надання підприємствам можливості модернізувати свої бізнес-стратегії. Клієнти приблизно в 100 країнах і 86 зі списку Fortune 100 покладаються на Informatica для цифрової трансформації на основі даних. Інформатика. Де дані та штучний інтелект оживають.™

Вебсайт: informatica.com

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