CoreSite, компанія American Tower (NYSE: AMT), надає гібридні ІТ-рішення, які дають можливість підприємствам, постачальникам хмарних, мережевих та ІТ-послуг монетизувати свій цифровий бізнес і розвивати його в майбутньому. Наші кампуси центрів обробки даних із високим ступенем зв’язку пропонують власний цифровий ланцюжок поставок із прямими хмарними переходами, щоб наші клієнти могли створювати індивідуальну гібридну ІТ-інфраструктуру та прискорювати цифрову трансформацію. Понад 20 років команда технічних експертів CoreSite співпрацює з клієнтами, щоб оптимізувати роботу, покращити клієнтський досвід, динамічно масштабувати та використовувати дані для отримання конкурентної переваги. Для отримання додаткової інформації відвідайте CoreSite.com і слідкуйте за нами в LinkedIn і Twitter.

Вебсайт: coresite.com

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