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FreightWaves

FreightWaves

freightwaves.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

FreightWaves є найбільш надійним постачальником глобальної аналітичної інформації про ланцюг поставок. Наші високочастотні дані та аналіз цін, попиту та потужностей дозволяють нашим клієнтам порівнювати, аналізувати, контролювати та прогнозувати глобальну фізичну економіку.

Вебсайт: freightwaves.com

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