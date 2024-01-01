Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JFrog» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма пакетними технологіями та інструментами, що входять до складу ланцюжка постачання програмного забезпечення. Організації отримують вигоду від повного відстеження до будь-якого типу випуску та середовища розгортання, включаючи моделі ML, програмне забезпечення, яке працює на межі, і програмне забезпечення, розгорнуте у виробничих центрах обробки даних.

Вебсайт: jfrog.com

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