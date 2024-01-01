JFrog

JFrog

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Вебсайт: jfrog.com

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Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма пакетними технологіями та інструментами, що входять до складу ланцюжка постачання програмного забезпечення. Організації отримують вигоду від повного відстеження до будь-якого типу випуску та середовища розгортання, включаючи моделі ML, програмне забезпечення, яке працює на межі, і програмне забезпечення, розгорнуте у виробничих центрах обробки даних.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: jfrog.com

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

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GoRamp

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