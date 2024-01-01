ClearML

ClearML

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Вебсайт: clear.ml

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ClearML — це провідне наскрізне рішення з відкритим вихідним кодом для впровадження штучного інтелекту на підприємстві, якому довіряють провідні компанії зі списку Fortune 500, підприємства, наукові кола та інноваційні стартапи по всьому світу. Ми надаємо клієнтам можливість створювати безперервні робочі процеси ML – від керування експериментами та оркестровки до керування даними та планування, а потім ініціалізації та обслуговування – щоб досягти найшвидшого часу до виробництва ML, найшвидшого часу до отримання вартості та підвищення продуктивності. Таким чином ClearML прискорює впровадження ML у бізнес-підрозділах, допомагаючи компаніям досягти потенціалу доходу та матеріалізувати свої інвестиції в ML. Завдяки тисячам розгортань і живій, залученій спільноті, ClearML трансформує простір машинного навчання – поєднуючи програмне забезпечення, машинне навчання та автоматизацію.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: clear.ml

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ClearML». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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labelbox.com

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neptune.ai

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