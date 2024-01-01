Verta

Verta

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Вебсайт: verta.ai

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Verta — це стартап із Пало-Альто, що створює інфраструктуру програмного забезпечення, щоб допомогти командам корпоративних даних і машинного навчання (ML) швидко розробляти та розгортати моделі ML. Платформа Verta базується на новаторських дослідженнях MIT CSAIL щодо ModelDB, першої системи керування моделями з відкритим кодом, яка зараз використовується в компаніях зі списку Fortune 500. Технологія Verta розширює ModelDB для підтримки всього життєвого циклу моделювання, включаючи навчання моделей, розгортання та керування.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: verta.ai

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