Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Verta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Verta — це стартап із Пало-Альто, що створює інфраструктуру програмного забезпечення, щоб допомогти командам корпоративних даних і машинного навчання (ML) швидко розробляти та розгортати моделі ML. Платформа Verta базується на новаторських дослідженнях MIT CSAIL щодо ModelDB, першої системи керування моделями з відкритим кодом, яка зараз використовується в компаніях зі списку Fortune 500. Технологія Verta розширює ModelDB для підтримки всього життєвого циклу моделювання, включаючи навчання моделей, розгортання та керування.

Вебсайт: verta.ai

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