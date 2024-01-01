Pipekit

Pipekit

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Вебсайт: pipekit.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інфраструктура даних, масштабована для успіху. Pipekit — ваш партнер в інфраструктурі даних і масштабуванні для науки про дані, штучного інтелекту та машинного навчання. Ми допомагаємо командам перейти від ноутбуків до моделей, які обслуговують мільярди користувачів. Будуйте для успіху з Pipekit.

Вебсайт: pipekit.io

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