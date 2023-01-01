WebCatalog
COR

COR

projectcor.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «COR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Виконуйте роботу вигідно та вчасно завдяки розумній статистиці. COR — це рішення нового покоління для творчих і професійних команд, яке розумно пропонує, як керувати своїми проектами, командами та фінансами в одному місці.

Вебсайт: projectcor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «COR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Zistemo

Zistemo

zistemo.com

Scoro

Scoro

scoro.com

Project.co

Project.co

project.co

Elorus

Elorus

elorus.com

VibeCatch

VibeCatch

vibecatch.com

NerdWallet

NerdWallet

nerdwallet.com

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Juphy

Juphy

juphy.com

Labourly

Labourly

labourly.ca

Boords

Boords

boords.com

Mangomint

Mangomint

mangomint.com

Circle Web3 Services

Circle Web3 Services

circle.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності