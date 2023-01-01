WebCatalog
Labourly

Labourly

labourly.ca

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Labourly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Labourly™ поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення та простоту, щоб надати вам комплексне HR-рішення для керування готовими до роботи кандидатами. У поєднанні з автоматичними кінцевими термінами ліцензування та розумними пропозиціями найму Labourly™ є наступним явищем найму персоналу.

Вебсайт: labourly.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Labourly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

HRappka

HRappka

hrappka.pl

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

RecRight

RecRight

recright.com

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

HireHive

HireHive

hirehive.io

HiBob

HiBob

hibob.com

tomHRM

tomHRM

tomhrm.app

Clarizen One

Clarizen One

clarizen.com

Clarizen Go

Clarizen Go

clarizen.com

NetHire

NetHire

nethire.com

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

SeeMeHired Company

SeeMeHired Company

seemehired.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності