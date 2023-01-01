Подолання розриву між перекладом і розробкою за допомогою locize, сучасної та доступної платформи для керування локалізацією. Це робить ваш веб-сайт, програму, гру або будь-який інший ваш проект глобальним, яскравим і привабливішим, особливо якщо розкрити можливості постійної локалізації.

Вебсайт: locize.com

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